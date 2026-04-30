Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines Salle des fêtes Mairie Coulanges-sur-Yonne
Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines Salle des fêtes Mairie Coulanges-sur-Yonne dimanche 28 juin 2026.
Coulanges-sur-Yonne
Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines
Salle des fêtes Mairie Place de l’Hôtel de Ville Coulanges-sur-Yonne Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 20:00:00
fin : 2026-06-28 22:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Représentation théâtrale par la troupe Les Clémentines, sous la direction de Xavier Clément 13 saynètes de Jean-Pierre Martinez et Georges Feydeau Entrée gratuite .
Salle des fêtes Mairie Place de l’Hôtel de Ville Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 51 99 64
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English : Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines
L’événement Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines Coulanges-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Clamecy Haut Nivernais