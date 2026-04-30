Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines Salle des fêtes Mairie Coulanges-sur-Yonne

Coulanges-sur-Yonne

Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines

Salle des fêtes Mairie Place de l’Hôtel de Ville Coulanges-sur-Yonne Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 20:00:00

fin : 2026-06-28 22:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Représentation théâtrale par la troupe Les Clémentines, sous la direction de Xavier Clément 13 saynètes de Jean-Pierre Martinez et Georges Feydeau Entrée gratuite .

Salle des fêtes Mairie Place de l’Hôtel de Ville Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 51 99 64

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English : Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines

L’événement Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines Coulanges-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Clamecy Haut Nivernais