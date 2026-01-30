Concert Chorale René Rose Salle des fêtes Coulanges-sur-Yonne

Coulanges-sur-Yonne

Concert Chorale René Rose

Salle des fêtes Place de l’Hôtel de Ville Coulanges-sur-Yonne Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27 21:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Accompagnée au piano par Nathalie Diôme et aux percussions par Jérémy Gourvil, la Chorale René Rose chante Le Swing de La Fontaine de Pierre-Gérard Verny et autres pépites Verre de l’amitié Concert gratuit .

Salle des fêtes Place de l’Hôtel de Ville Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 30 46 09

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English : Concert Chorale René Rose

L’événement Concert Chorale René Rose Coulanges-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Clamecy Haut Nivernais