1ère fête des voisins à Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne
1ère fête des voisins à Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne dimanche 14 juin 2026.
Coulanges-sur-Yonne
1ère fête des voisins à Coulanges-sur-Yonne
Place Sainte Anne Coulanges-sur-Yonne Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 12:00:00
fin : 2026-06-14 15:00:00
Date(s) :
2026-06-14
1ère fête des voisins à Coulanges Rejoignez nous pour un moment convivial entre voisins ! Chaque participant est invité à venir avec son repas, ses couverts et assiettes, le comité des fêtes fournira les tables, chaises, barnum et le plus important l’apéro ! Gratuit & ouvert à tous Inscription en déposant le bulletin en mairie avant le 12 juin .
Place Sainte Anne Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté coulangesenfetes89@gmail.com
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English : 1ère fête des voisins à Coulanges-sur-Yonne
L’événement 1ère fête des voisins à Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Clamecy Haut Nivernais
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