Coulanges-sur-Yonne

1ère fête des voisins à Coulanges-sur-Yonne

Place Sainte Anne Coulanges-sur-Yonne Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 12:00:00

fin : 2026-06-14 15:00:00

Date(s) :

2026-06-14

1ère fête des voisins à Coulanges Rejoignez nous pour un moment convivial entre voisins ! Chaque participant est invité à venir avec son repas, ses couverts et assiettes, le comité des fêtes fournira les tables, chaises, barnum et le plus important l’apéro ! Gratuit & ouvert à tous Inscription en déposant le bulletin en mairie avant le 12 juin .

Place Sainte Anne Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté coulangesenfetes89@gmail.com

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English : 1ère fête des voisins à Coulanges-sur-Yonne

L’événement 1ère fête des voisins à Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Clamecy Haut Nivernais