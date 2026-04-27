Joutes nautiques de Coulanges-sur-Yonne Base de loisirs de Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne

Coulanges-sur-Yonne

Joutes nautiques de Coulanges-sur-Yonne

Base de loisirs de Coulanges-sur-Yonne Base de Loisirs Coulanges-sur-Yonne Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15 21:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Une journée entière de fête dédiée aux joutes nautiques pour petits et grands, depuis 10h du matin jusqu’à la remise des prix à 20h.

Programme détaillé

10h pain beurré et buvette

10h30 joutes des enfants

13h défilé des jouteurs

14h Grande joute nautique Finale Yonne-Nièvre

20h remise des coupes place de la mairie .

Base de loisirs de Coulanges-sur-Yonne Base de Loisirs Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté joutesclamecycoises@gmail.com

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English : Joutes nautiques de Coulanges-sur-Yonne

L’événement Joutes nautiques de Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Clamecy Haut Nivernais