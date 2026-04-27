Joutes nautiques de Coulanges-sur-Yonne Base de loisirs de Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne
Joutes nautiques de Coulanges-sur-Yonne Base de loisirs de Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne samedi 15 août 2026.
Coulanges-sur-Yonne
Joutes nautiques de Coulanges-sur-Yonne
Base de loisirs de Coulanges-sur-Yonne Base de Loisirs Coulanges-sur-Yonne Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 21:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Une journée entière de fête dédiée aux joutes nautiques pour petits et grands, depuis 10h du matin jusqu’à la remise des prix à 20h.
Programme détaillé
10h pain beurré et buvette
10h30 joutes des enfants
13h défilé des jouteurs
14h Grande joute nautique Finale Yonne-Nièvre
20h remise des coupes place de la mairie .
Base de loisirs de Coulanges-sur-Yonne Base de Loisirs Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté joutesclamecycoises@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Joutes nautiques de Coulanges-sur-Yonne
L’événement Joutes nautiques de Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Clamecy Haut Nivernais
À voir aussi à Coulanges-sur-Yonne (Yonne)
- Vide Grenier Place de l’hôtel de ville Coulanges-sur-Yonne 24 mai 2026
- 7ème Jeux Inter-Villages à Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne 20 juin 2026
- Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines Salle des fêtes Mairie Coulanges-sur-Yonne 28 juin 2026
- Fête du 14 août à Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne 15 août 2026