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Joutes nautiques de Coulanges-sur-Yonne Base de loisirs de Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne

Joutes nautiques de Coulanges-sur-Yonne Base de loisirs de Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne

Joutes nautiques de Coulanges-sur-Yonne Base de loisirs de Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne samedi 15 août 2026.

Lieu : Base de loisirs de Coulanges-sur-Yonne

Adresse : Base de Loisirs

Ville : 89480 Coulanges-sur-Yonne

Département : Yonne

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Coulanges-sur-Yonne

Joutes nautiques de Coulanges-sur-Yonne

Base de loisirs de Coulanges-sur-Yonne Base de Loisirs Coulanges-sur-Yonne Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 21:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Une journée entière de fête dédiée aux joutes nautiques pour petits et grands, depuis 10h du matin jusqu’à la remise des prix à 20h.
Programme détaillé
10h pain beurré et buvette
10h30 joutes des enfants
13h défilé des jouteurs
14h Grande joute nautique Finale Yonne-Nièvre
20h remise des coupes place de la mairie   .

Base de loisirs de Coulanges-sur-Yonne Base de Loisirs Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   joutesclamecycoises@gmail.com

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English : Joutes nautiques de Coulanges-sur-Yonne

L’événement Joutes nautiques de Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Clamecy Haut Nivernais

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