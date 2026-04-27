Fête du 14 août à Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne
Fête du 14 août à Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne samedi 15 août 2026.
Coulanges-sur-Yonne
Fête du 14 août à Coulanges-sur-Yonne
Place de la mairie Coulanges-sur-Yonne Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 22:00:00
fin : 2026-08-14 01:00:00
Date(s) :
2026-08-14
La fête de Coulanges-sur-Yonne aura lieu la veille des joutes nautiques annuelles et vous prépare de grands moment de convivialités. 22h Retraite aux flambeaux, départ place de la mairie. 22h30 feu d’artifice sur le terrain de rugby. 23h concert pop rock avec le groupe Canyon Fête organisée par le comité des fêtes Coulanges en Fêtes . .
Place de la mairie Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 86 73 34
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English : Fête du 14 août à Coulanges-sur-Yonne
L’événement Fête du 14 août à Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Clamecy Haut Nivernais
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