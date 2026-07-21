Fête patronale RDV Place de la mairie Coulanges-sur-Yonne
vendredi 14 août 2026 · RDV Place de la mairie · Coulanges-sur-Yonne
Informations pratiques
Coulanges-sur-Yonne
Fête patronale
RDV Place de la mairie Dans tout le bourg Coulanges-sur-Yonne Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14 23:00:00
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-15
Au programme de la fête patronale 2026
Fête foraine du 13 au 16 août
Vendredi 14 août concert du groupe Canyon (reprises Pop Rock) vers 21h (terrain de rugby), retraite au flambeaux à 22h (départ place de la mairie) dirigée par La Fanfare de Courson, grand feu d’artifice à 22h30 (terrain de rugby)
Samedi 15 août joutes parisiennes avec la participation des Joutes Clamecycoises pain beurré à 10h, joutes des enfants à 10h30, défilé des jouteurs à 13h (départ place de la mairie), joutes adultes à 14h, remise des coupes vers 20h (place de la mairie), concert du groupe LSG à 21h
Organisé par Coulanges en Fête et la mairie .
RDV Place de la mairie Dans tout le bourg Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 70 32 mairie-coulanges-sur-yonne@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête patronale
L’événement Fête patronale Coulanges-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Clamecy Haut Nivernais