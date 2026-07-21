Fête patronale RDV Place de la mairie Coulanges-sur-Yonne

Informations pratiques

Coulanges-sur-Yonne

Fête patronale

RDV Place de la mairie Dans tout le bourg Coulanges-sur-Yonne Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-15

Au programme de la fête patronale 2026

Fête foraine du 13 au 16 août

Vendredi 14 août concert du groupe Canyon (reprises Pop Rock) vers 21h (terrain de rugby), retraite au flambeaux à 22h (départ place de la mairie) dirigée par La Fanfare de Courson, grand feu d’artifice à 22h30 (terrain de rugby)

Samedi 15 août joutes parisiennes avec la participation des Joutes Clamecycoises pain beurré à 10h, joutes des enfants à 10h30, défilé des jouteurs à 13h (départ place de la mairie), joutes adultes à 14h, remise des coupes vers 20h (place de la mairie), concert du groupe LSG à 21h

Organisé par Coulanges en Fête et la mairie .

RDV Place de la mairie Dans tout le bourg Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 70 32 mairie-coulanges-sur-yonne@wanadoo.fr

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English : Fête patronale

L’événement Fête patronale Coulanges-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Clamecy Haut Nivernais