Concert à la Guinguette Ann’so M Route de Clamecy Coulanges-sur-Yonne

Informations pratiques

Coulanges-sur-Yonne

Concert à la Guinguette Ann’so M

Route de Clamecy Crêperie & Bistrot La Guinguette Coulanges-sur-Yonne Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:30:00

fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Ann’so M est un duo pop rock français. Attirés par des sons électro, ils conservent l’esprit rock de leurs débuts, naviguant dans des influences new-wave franco-britanniques. Le duo écume les scènes avec, au passage La Cigale, le Réservoir, la Scène Bastille, le Cargo, l’Exo 7, le Petit Journal Montparnasse et bien d’autres. Il a fait également les premières parties de Luke, Dolly, BB Brunes, Mademoiselle K, Mauss … .

Route de Clamecy Crêperie & Bistrot La Guinguette Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 42 37 46

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English : Concert à la Guinguette Ann’so M

L’événement Concert à la Guinguette Ann’so M Coulanges-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Clamecy Haut Nivernais