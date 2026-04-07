Coulanges-sur-Yonne

7ème Jeux Inter-Villages à Coulanges-sur-Yonne

Base de loisirs Coulanges-sur-Yonne Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Jeux Inter-villages et foire artisanale et gastronomique organisée par Couleurs de Bourgogne Venez représenter votre village ! Inscrivez le et constituez votre équipe de 6 à 8 joueurs Nous faisons appel aux artisans pour exposer sur la foire lors des Jeux. Inscriptions et informations couleursdebourgogne@gmail.com 06 11 89 61 12 .

Base de loisirs Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 89 61 12 couleursdebourgogne@gmail.com

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English : 7ème Jeux Inter-Villages à Coulanges-sur-Yonne

L’événement 7ème Jeux Inter-Villages à Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Clamecy Haut Nivernais