7ème Jeux Inter-Villages à Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne
7ème Jeux Inter-Villages à Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne samedi 20 juin 2026.
Coulanges-sur-Yonne
7ème Jeux Inter-Villages à Coulanges-sur-Yonne
Base de loisirs Coulanges-sur-Yonne Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20 19:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Jeux Inter-villages et foire artisanale et gastronomique organisée par Couleurs de Bourgogne Venez représenter votre village ! Inscrivez le et constituez votre équipe de 6 à 8 joueurs Nous faisons appel aux artisans pour exposer sur la foire lors des Jeux. Inscriptions et informations couleursdebourgogne@gmail.com 06 11 89 61 12 .
Base de loisirs Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 89 61 12 couleursdebourgogne@gmail.com
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L’événement 7ème Jeux Inter-Villages à Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Clamecy Haut Nivernais