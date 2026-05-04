L’association Passeport Détente vous propose Sortie dans le Morvan Place de la mairie Coulanges-sur-Yonne
L’association Passeport Détente vous propose Sortie dans le Morvan Place de la mairie Coulanges-sur-Yonne samedi 6 juin 2026.
Coulanges-sur-Yonne
L’association Passeport Détente vous propose Sortie dans le Morvan
Place de la mairie Départ place de la mairie Coulanges-sur-Yonne Yonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 07:30:00
fin : 2026-06-06 19:30:00
Date(s) :
2026-06-06
L’association Passeport Détente vous propose un déplacement en autocar pour une sortie dans le Morvan Randonnée 10.5 km Lac de St-Agnan/St-Brisson Randonnée 9 km St-Brisson/Cascade Saut de Gouloux Activités proposées sur le site de la Maison du Parc Naturel du Morvan 2 visites Musée de la Résistance et Maison des hommes et des paysages et visite libre des ressources du site herbularium, arboretum, parcours sensoriel, verger, rucher, promenade sur le sentier de l’étang, boutique-librairie, etc… Chacun étant libre d’organiser sa journée comme il le souhaite Inscription AVANT LE 22 MAI passeportdetente89480@gmail.com 06 16 24 51 81 .
Place de la mairie Départ place de la mairie Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 24 51 81 passeportdetente89480@gmail.com
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L’événement L’association Passeport Détente vous propose Sortie dans le Morvan Coulanges-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Clamecy Haut Nivernais
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