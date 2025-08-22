Promenade dans la forêt de Moladier Bressolles Allier

Promenade dans la forêt de Moladier

03000 Bressolles Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Cette balade vous mène à la découverte du patrimoine naturel de la région, au fil des petites routes qui défilent le long forêts et des vignes.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : Bike ride in the woods of Moladier

This ride leads you to the discovery of the natural patrimony of the region, on the little roads along the large forest and vineyards.

Deutsch :

Diese Wanderung führt Sie auf kleinen Straßen, die an Wäldern und Weinbergen vorbeiführen, zur Entdeckung des Naturerbes der Region.

Italiano :

Questa passeggiata vi porta a scoprire il patrimonio naturale della regione, lungo le piccole strade che si snodano tra boschi e vigneti.

Español :

Este paseo le lleva a descubrir el patrimonio natural de la región, a lo largo de las pequeñas carreteras que serpentean entre los bosques y los viñedos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme