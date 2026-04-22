Séance découverte du drone salle des asscoiations et parc Bressolles

Bressolles

Séance découverte du drone

salle des asscoiations et parc rue des écoles Bressolles Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

incluant un forfait godet et écuelle (consommations sur place)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 16:30:00

fin : 2026-05-02 17:30:00

Date(s) :

2026-05-02

BIDULE Escale Bidouille LAB Les pilotes professionnels de BIDULE vous accueillent pour une démonstration de vol de drone.

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salle des asscoiations et parc rue des écoles Bressolles 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 64 48 79 03 votrebidule.contact@gmail.com

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English :

BIDULE Escale Bidouille LAB BIDULE’s professional pilots welcome you for a drone flight demonstration.

L’événement Séance découverte du drone Bressolles a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région