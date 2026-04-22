Séance découverte du drone salle des asscoiations et parc Bressolles
Séance découverte du drone salle des asscoiations et parc Bressolles samedi 2 mai 2026.
Bressolles
Séance découverte du drone
salle des asscoiations et parc rue des écoles Bressolles Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
incluant un forfait godet et écuelle (consommations sur place)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 16:30:00
fin : 2026-05-02 17:30:00
Date(s) :
2026-05-02
BIDULE Escale Bidouille LAB Les pilotes professionnels de BIDULE vous accueillent pour une démonstration de vol de drone.
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salle des asscoiations et parc rue des écoles Bressolles 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 64 48 79 03 votrebidule.contact@gmail.com
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English :
BIDULE Escale Bidouille LAB BIDULE’s professional pilots welcome you for a drone flight demonstration.
L’événement Séance découverte du drone Bressolles a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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