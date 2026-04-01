Bressolles

Loto rifle

Salle des fêtes Bressolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Loto rifle organisé par le club de l’amitié de Bressolles.

Vente des cartes à partir de 13 h.

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Salle des fêtes Bressolles 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 85 02 23 annie.orphelin@sfr.fr

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English :

Loto rifle organized by the Bressolles Friendship Club.

Cards on sale from 1pm.

L’événement Loto rifle Bressolles a été mis à jour le 2026-04-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région