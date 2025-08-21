Promenade du CAUE des arbres conteurs

Promenade du CAUE des arbres conteurs 50360 Picauville Manche Normandie

Durée : 60 Distance : 3000.0 Tarif :

Sous la voûte des chemins creux, les arbres du bocage se penchent, se serrent et allongent leurs silhouettes vers le soleil. Au croisement de deux chemins, l’arbre devient un repère dans nos trajets quotidiens. Les alignements d’arbres soulignent la platitude des marais… Et tout le long du parcours, on croise des jardins plantés de jeunes et vieux arbres… Qui sont ces arbres ? Quels rôles jouent-ils dans les souvenirs et dans notre quotidien ? Planterais-je un arbre demain ? Les arbres se racontent par eux-mêmes et dans le témoignage des habitants.

Départ église des Moitiers-en-Bauptois

http://www.caue50.fr/promenades/arbres/ +33 2 33 77 20 77

English : Promenade du CAUE des arbres conteurs

Under the vault of the sunken paths, the trees of the bocage bend, tighten and lengthen their silhouettes towards the sun. At the crossroads of two paths, the tree becomes a landmark in our daily journeys. The rows of trees underline the flatness of the marshes… And all along the route, we come across gardens planted with young and old trees… Who are these trees? What role do they play in our memories and in our daily lives? Would I plant a tree tomorrow? The trees tell their own stories and those of their inhabitants.

Departure: church of Moitiers-en-Bauptois

Deutsch :

Unter dem Gewölbe der Hohlwege lehnen sich die Bocage-Bäume an, drängen sich zusammen und strecken ihre Silhouetten der Sonne entgegen. An der Kreuzung zweier Wege wird der Baum zu einem Orientierungspunkt auf unseren täglichen Wegen. Baumreihen betonen die Flachheit der Sümpfe… Und auf dem ganzen Weg trifft man auf Gärten, die mit jungen und alten Bäumen bepflanzt sind… Wer sind diese Bäume? Welche Rolle spielen sie in Erinnerungen und in unserem Alltag? Würde ich morgen einen Baum pflanzen? Die Bäume erzählen von sich selbst und in den Aussagen der Bewohner.

Start: Kirche von Moitiers-en-Bauptois

Italiano :

Sotto la tettoia dei sentieri incassati, gli alberi del bocage si piegano, si stringono e allungano le loro sagome verso il sole. All’incrocio di due strade, l’albero diventa un punto di riferimento nei nostri viaggi quotidiani. Le linee degli alberi sottolineano la piattezza delle paludi? E lungo il percorso incontriamo giardini con alberi giovani e vecchi? Chi sono questi alberi? Che ruolo hanno nella nostra memoria e nella nostra vita quotidiana? Pianterei un albero domani? Gli alberi raccontano la loro storia e quella degli abitanti.

Partenza: chiesa di Les Moitiers-en-Bauptois

Español :

Bajo el dosel de los caminos hundidos, los árboles del bocage se doblan, se tensan y alargan sus siluetas hacia el sol. En la encrucijada de dos caminos, el árbol se convierte en un punto de referencia en nuestros viajes diarios. Las líneas de los árboles subrayan la llanura de las marismas? Y a lo largo del camino, nos encontramos con jardines plantados con árboles jóvenes y viejos.. ¿Quiénes son estos árboles? ¿Qué papel desempeñan en nuestros recuerdos y en nuestra vida cotidiana? ¿Plantaría un árbol mañana? Los árboles cuentan su propia historia y la de sus habitantes.

Salida: iglesia de Les Moitiers-en-Bauptois

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme