Picauville

Vide-greniers et vide-jardins

Picauville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Un rendez-vous convivial dédié aux bonnes affaires et à la nature. Venez chiner des objets d’occasion, dénicher des trésors oubliés ou encore trouver plantes, outils et idées pour embellir votre jardin. .

Picauville 50250 Manche Normandie +33 6 56 71 26 64

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English : Vide-greniers et vide-jardins

L’événement Vide-greniers et vide-jardins Picauville a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Baie du Cotentin