Promenade du CAUE « Les arbres, la ville et nous » Saint-Lô Manche vendredi 1 août 2025.

Durée : 30 Distance : 1000.0 Tarif :

Aller à l’école, chercher son pain, flâner devant les vitrines, passer à la bibliothèque, au-tant de déplacements du quotidien qui pourraient être imaginés être faits à pied. Les arbres présents sur les espaces publics accompagnent ces trajets entre la maison et les bâtiments publics. Ils mettent en scène une perspective bâtie, marquent un carrefour, of-frent une ombre agréable et guident les passants d’une rue à l’autre. Ces arbres aux sil-houettes, formes des feuilles et caractéristiques très différents enrichissent les ambiances urbaines en apportant des éléments de nature et des rythmes aux citadins. Les trajets journaliers deviennent des prétextes pour observer cette nature. Les enfants ramasseront les marrons ou les faînes tombés sur le gazon et s’en rempliront les poches ! Nous tous profiterons des derniers rayons du soleil, des couleurs d’automne ou des éclosions printanières… Des arbres à observer, des arbres à protéger.

Départ partie est de la Place du Champ de Mars

http://www.caue50.fr/promenades/arbres/ +33 2 33 77 20 77

Going to school, fetching bread, strolling in front of shop windows, passing by the library, as many daily journeys that could be imagined to be made on foot. Trees in public spaces accompany these journeys between home and public buildings. They provide a built up perspective, mark a crossroads, provide pleasant shade and guide passers-by from one street to another. These trees with their silhouettes, leaf shapes and very different characteristics enrich the urban ambience by bringing elements of nature and rhythm to city dwellers. Daily journeys become pretexts for observing this nature. Children will pick up chestnuts or beechnuts that have fallen on the lawn and fill their pockets with them! We will all enjoy the last rays of sunshine, the autumn colours or the spring blossoms… Trees to observe, trees to protect.

Departure: eastern part of the Place du Champ de Mars

Zur Schule gehen, Brot holen, an Schaufenstern vorbeischlendern, in der Bibliothek vorbeischauen so viele alltägliche Wege, die man sich vorstellen könnte, zu Fuß zurückzulegen. Die Bäume im öffentlichen Raum begleiten diese Wege zwischen dem Haus und den öffentlichen Gebäuden. Sie inszenieren eine Gebäudeperspektive, markieren eine Kreuzung, spenden angenehmen Schatten und leiten die Passanten von einer Straße zur nächsten. Diese Bäume mit ihren unterschiedlichen Kronen, Blattformen und Merkmalen bereichern das städtische Ambiente, indem sie den Stadtbewohnern Natur und Rhythmus vermitteln. Die täglichen Wege werden zu Vorwänden, um diese Natur zu beobachten. Kinder sammeln Kastanien oder Bucheckern, die auf den Rasen gefallen sind, und füllen sich damit die Taschen! Wir alle werden die letzten Sonnenstrahlen, die Herbstfarben oder die Frühlingsblüten genießen… Bäume zum Beobachten, Bäume zum Schützen.

Start: Ostteil des Place du Champ de Mars

Andare a scuola, cercare il pane, passeggiare davanti alle vetrine dei negozi, andare in biblioteca: sono tanti gli spostamenti quotidiani che si possono immaginare a piedi. Gli alberi negli spazi pubblici accompagnano questi spostamenti tra la casa e gli edifici pubblici. Fanno da sfondo a una prospettiva costruita, segnano un incrocio, offrono una piacevole ombra e guidano i passanti da una strada all’altra. Questi alberi, con le loro sagome, forme delle foglie e caratteristiche molto diverse, arricchiscono l’atmosfera urbana portando elementi di natura e ritmo ai cittadini. Le escursioni giornaliere diventano un’occasione per osservare questa natura. I bambini raccoglieranno le castagne o i cerbiatti caduti sul prato e se ne riempiranno le tasche! Tutti noi godremo degli ultimi raggi di sole, dei colori autunnali o delle fioriture primaverili… Alberi da osservare, alberi da proteggere.

Partenza: parte orientale di Place du Champ de Mars

Ir a la escuela, buscar el pan, pasear por los escaparates, ir a la biblioteca, tantos trayectos cotidianos que podrían imaginarse a pie. Los árboles de los espacios públicos acompañan estos desplazamientos entre la casa y los edificios públicos. Sirven de escenario para una perspectiva construida, marcan un cruce de caminos, proporcionan una agradable sombra y guían a los transeúntes de una calle a otra. Estos árboles, con sus siluetas, formas de hojas y características muy diferentes, enriquecen el ambiente urbano aportando elementos de naturaleza y ritmo a los ciudadanos. Los viajes diarios se convierten en una oportunidad para observar esta naturaleza. Los niños recogerán castañas o hayucos que hayan caído en el césped y se llenarán los bolsillos con ellos Todos disfrutaremos de los últimos rayos de sol, de los colores del otoño o de las flores de la primavera… Árboles para observar, árboles para proteger.

Inicio: parte oriental de la Plaza del Campo de Marte

