Promenade du CAUE Promenade des mange-cailloux 50840 Fermanville Manche Normandie

Une forêt enveloppe les plis de Fermanville, recouvrant leurs sols minces d’un manteau de feuilles, de branchages et de graines. Les chemins s’engravent dans le relief chasse du Crève-Coeur, du Curé et des Houvetteries. Souvent paysannes et chasseresses, elles deviennent bâtisses lorsqu’elles sont bordées de solides blocs de granite empilés. Des arbres nous saluent de leurs trognes éclairées sous leurs chevelures peignées par les vents. Nous traversons les ruisseaux et devinons, dans la forêt, les lignes de murs qui dessinaient les contours des prés verts décrits par la poétesse Marie Ravenel. Les racines d’un hêtre glissent le long de la pierre angulaire du mur d’un champ aujourd’hui enfoui et ses branches, multiples, vont chercher la lumière. C’est un arbre mange-caillou explorateur du ciel et de la terre.

Départ parking de la Mairie

https://www.caue50.fr/ +33 2 33 77 20 77

English : Promenade du CAUE Promenade des mange-cailloux

A forest envelops the folds of Fermanville, covering their thin soils with a coat of leaves, branches and seeds. The paths are engraved in the relief: the Crève-Coeur, Curé and Houvetteries hunts. Often peasants and hunters, they become buildings when they are lined with solid granite blocks piled up. Trees greet us with their lighted trognes under their wind-combed hair. We cross the streams and guess, in the forest, the lines of walls that drew the contours of the green meadows described by the poet Marie Ravenel. The roots of a beech tree slide along the cornerstone of the wall of a now buried field and its multiple branches seek the light. It is a rock-eating tree that explores the sky and the earth.

Departure point Town Hall car park

Deutsch :

Ein Wald umhüllt die Falten von Fermanville und bedeckt ihre dünnen Böden mit einem Mantel aus Blättern, Zweigen und Samen. Die Wege schneiden sich in das Relief ein: die Jagdreviere Crève-Coeur, Curé und Houvetteries. Sie sind oftmals Bauern- und Jagdhäuser und werden zu Gebäuden, wenn sie von gestapelten Granitblöcken gesäumt werden. Bäume grüßen uns mit ihren leuchtenden Köpfen unter ihren vom Wind gekämmten Haaren. Wir überqueren Bäche und erahnen im Wald die Mauerlinien, die die Umrisse der grünen Wiesen zeichneten, die von der Dichterin Marie Ravenel beschrieben wurden. Die Wurzeln einer Buche gleiten am Grundstein der Mauer eines heute verschütteten Feldes entlang und ihre zahlreichen Äste suchen das Licht. Sie ist ein steinfressender Baum, der den Himmel und die Erde erkundet.

Start: Parkplatz des Rathauses

Italiano :

Una foresta avvolge le pieghe di Fermanville, ricoprendo i suoi terreni sottili con un manto di foglie, rami e semi. I percorsi sono incisi nel rilievo: le cacce Crève-Coeur, Curé e Houvetteries. Spesso contadini e cacciatori, diventano edifici quando vengono rivestiti con solidi blocchi di granito accatastati. Gli alberi ci salutano con le loro trogne accese sotto i capelli pettinati dal vento. Attraversiamo i ruscelli e indoviniamo, nella foresta, le linee dei muri che disegnavano i contorni dei prati verdi descritti dalla poetessa Marie Ravenel. Le radici di un faggio scivolano lungo la pietra angolare del muro di un campo ormai sepolto e i suoi molteplici rami cercano la luce. È un albero mangia-roccia che esplora il cielo e la terra.

Punto di partenza: parcheggio del Municipio

Español :

Un bosque envuelve los pliegues de Fermanville, cubriendo sus delgados suelos con una capa de hojas, ramas y semillas. Los caminos están grabados en el relieve: las cacerías de Crève-Coeur, Curé y Houvetteries. A menudo campesinos y cazadores, se convierten en edificios cuando están revestidos de sólidos bloques de granito apilados. Los árboles nos saludan con sus trognes encendidos bajo su pelo peinado por el viento. Atravesamos los arroyos y adivinamos, en el bosque, las líneas de los muros que dibujaban los contornos de los verdes prados descritos por la poetisa Marie Ravenel. Las raíces de un haya se deslizan por la piedra angular del muro de un campo ya enterrado y sus múltiples ramas buscan la luz. Es un árbol devorador de rocas que explora el cielo y la tierra.

Punto de partida: aparcamiento del Ayuntamiento

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme