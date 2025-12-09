Puits du Glaçon Frambouhans Doubs

Puits du Glaçon A pieds Difficile

Puits du Glaçon Église, Frambouhans 25140 Frambouhans Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10540.0 Tarif :

Un itinéraire paisible au départ de Frambouhans avec la grotte du Puits du Glaçon et la lavogne au milieu du parcours.

Difficile

https://explore.doubs.fr/trek/187

English :

A peaceful itinerary starting from Frambouhans, with the Puits du Glaçon cave and the lavogne in the middle of the route.

Deutsch :

Eine friedliche Route von Frambouhans aus mit der Höhle Puits du Glaçon und der Lavogne in der Mitte des Weges.

Italiano :

Un itinerario tranquillo che parte da Frambouhans con la grotta del Puits du Glaçon e le lavogne al centro del percorso.

Español :

Un itinerario tranquilo que parte de Frambouhans con la cueva Puits du Glaçon y la lavogne en medio de la ruta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data