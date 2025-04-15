Puymirol, première bastide de l’Agenais Puymirol Lot-et-Garonne

Puymirol, première bastide de l’Agenais Puymirol Lot-et-Garonne vendredi 1 août 2025.

Puymirol, première bastide de l’Agenais A cheval Facile

Puymirol, première bastide de l’Agenais 47270 Puymirol Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 7200.0 Tarif :

Cette bastide, fondée en 1246 par Raymond VII, Comte de Toulouse, fut la première du genre en Agenais. Elle a posé ses remparts à l’aplomb des falaises calcaires qui l’entourent.

Facile

+33 5 53 66 14 14

English : Puymirol, première bastide de l’Agenais

This bastide, founded in 1246 by Raymond VII, Count of Toulouse, was the first of its kind in Agenais. It set its ramparts at the top of the limestone cliffs surrounding it.

Deutsch : Puymirol, première bastide de l’Agenais

Diese Bastide wurde 1246 von Raymond VII., dem Grafen von Toulouse, gegründet und war die erste ihrer Art im Agenais. Sie legte ihre Stadtmauern senkrecht auf die sie umgebenden Kalksteinfelsen.

Italiano :

Questa bastide, fondata nel 1246 da Raimondo VII, conte di Tolosa, fu la prima del suo genere nell’Agenais. I suoi bastioni si stagliano sulle scogliere calcaree circostanti.

Español : Puymirol, première bastide de l’Agenais

Esta bastida, fundada en 1246 por Raimundo VII, conde de Toulouse, fue la primera de este tipo en el Agenais. Sus murallas se apoyan en los acantilados de piedra caliza que las rodean.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine