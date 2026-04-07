Marché fermier du terroir Place du Village Puymirol
Marché fermier du terroir Place du Village Puymirol samedi 11 juillet 2026.
Puymirol
Marché fermier du terroir
Place du Village Place de la Citadelle Puymirol Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-08-29 00:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Marché gourmand sur l’Esplanade de la Citadelle. De nombreux producteurs vous donnent rendez-vous avec soirée musicale
11/07 et 8/08 DJ Alex
18/07 et 22/08: Cocktail Blues
25/07: DJ Antoine
01/08: DJ Carles
15/08 et 29/08: Cavaille Animation
Marché gourmand sur l’Esplanade de la Citadelle. De nombreux producteurs vous donnent rendez-vous avec soirée musicale
11/07 et 8/08 DJ Alex
18/07 et 22/08: Cocktail Blues
25/07: DJ Antoine
01/08: DJ Carles
15/08 et 29/08: Cavaille Animation .
Place du Village Place de la Citadelle Puymirol 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 40 28 79 laetitia.duval162@orange.fr
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English : Marché fermier du terroir
Gourmet market on the Esplanade de la Citadelle. Numerous producers invite you to join them for a musical evening:
11/07 and 8/08: DJ Alex
07/18 and 08/22: Cocktail Blues
07/25: DJ Antoine
01/08: DJ Carles
08/15 and 08/29: Cavaille Animation
L’événement Marché fermier du terroir Puymirol a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Destination Agen