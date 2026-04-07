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Marché fermier du terroir Place du Village Puymirol

Marché fermier du terroir Place du Village Puymirol

Marché fermier du terroir Place du Village Puymirol samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Place du Village

Adresse : Place de la Citadelle

Ville : 47270 Puymirol

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Puymirol

Marché fermier du terroir

Place du Village Place de la Citadelle Puymirol Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-08-29 00:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Marché gourmand sur l’Esplanade de la Citadelle. De nombreux producteurs vous donnent rendez-vous avec soirée musicale
11/07 et 8/08 DJ Alex
18/07 et 22/08: Cocktail Blues
25/07: DJ Antoine
01/08: DJ Carles
15/08 et 29/08: Cavaille Animation
Marché gourmand sur l’Esplanade de la Citadelle. De nombreux producteurs vous donnent rendez-vous avec soirée musicale
11/07 et 8/08 DJ Alex
18/07 et 22/08: Cocktail Blues
25/07: DJ Antoine
01/08: DJ Carles
15/08 et 29/08: Cavaille Animation   .

Place du Village Place de la Citadelle Puymirol 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 40 28 79  laetitia.duval162@orange.fr

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English : Marché fermier du terroir

Gourmet market on the Esplanade de la Citadelle. Numerous producers invite you to join them for a musical evening:
11/07 and 8/08: DJ Alex
07/18 and 08/22: Cocktail Blues
07/25: DJ Antoine
01/08: DJ Carles
08/15 and 08/29: Cavaille Animation

L’événement Marché fermier du terroir Puymirol a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Destination Agen