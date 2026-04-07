Marché fermier du terroir Place du Village Puymirol

Puymirol

Marché fermier du terroir

Place du Village Place de la Citadelle Puymirol Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-08-29 00:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Marché gourmand sur l’Esplanade de la Citadelle. De nombreux producteurs vous donnent rendez-vous avec soirée musicale

11/07 et 8/08 DJ Alex

18/07 et 22/08: Cocktail Blues

25/07: DJ Antoine

01/08: DJ Carles

15/08 et 29/08: Cavaille Animation

Marché gourmand sur l’Esplanade de la Citadelle. De nombreux producteurs vous donnent rendez-vous avec soirée musicale

11/07 et 8/08 DJ Alex

18/07 et 22/08: Cocktail Blues

25/07: DJ Antoine

01/08: DJ Carles

15/08 et 29/08: Cavaille Animation .

Place du Village Place de la Citadelle Puymirol 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 40 28 79 laetitia.duval162@orange.fr

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English : Marché fermier du terroir

Gourmet market on the Esplanade de la Citadelle. Numerous producers invite you to join them for a musical evening:

11/07 and 8/08: DJ Alex

07/18 and 08/22: Cocktail Blues

07/25: DJ Antoine

01/08: DJ Carles

08/15 and 08/29: Cavaille Animation

L’événement Marché fermier du terroir Puymirol a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Destination Agen