Puymirol une histoire de pierres Rue des Arcades Puymirol

Puymirol

Puymirol une histoire de pierres

Rue des Arcades Office de Tourisme Puymirol Lot-et-Garonne

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 15:00:00

fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21

La bastide de Puymirol, créée en 1246 par Raymond VII, Comte de Toulouse, est considérée

comme la première ville nouvelle de l‘Agenais. Elle devient un poste stratégique dans le

conflit de la guerre de Cent Ans opposant les royaumes d’Angleterre et de France.

La bastide de Puymirol, créée en 1246 par Raymond VII, Comte de Toulouse, est considérée comme la première ville nouvelle de l‘Agenais. Elle devient un poste stratégique dans le conflit de la guerre de Cent Ans opposant les royaumes d’Angleterre et de France.

Visite complétée par celle du Musée des roches et mineraux.

Rendez-vous sous les arcades, devant la mairie. .

Rue des Arcades Office de Tourisme Puymirol 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 36 09 info@destination-agen.fr

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English : Puymirol une histoire de pierres

The bastide of Puymirol, created in 1246 by Raymond VII, Count of Toulouse, is considered

as the first new town of the Agenais. It became a strategic post in the conflict of the

conflict of the Hundred Years War between the kingdoms of England and France.

L’événement Puymirol une histoire de pierres Puymirol a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Destination Agen