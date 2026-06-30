Marché fermier du terroir de Puymirol Place du Village Puymirol
samedi 15 août 2026 · Place du Village · Puymirol
Informations pratiques
Puymirol
Marché fermier du terroir de Puymirol
Place du Village Place de la Citadelle Puymirol Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15 00:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Marché gourmand sur l’Esplanade de la Citadelle. De nombreux producteurs vous donnent rendez-vous avec soirée musicale
11/07 et 8/08 DJ Alex
18/07 et 22/08: Cocktail Blues
25/07: DJ Antoine
01/08: DJ Carles
15/08 et 29/08: Cavaille Animation
Marché gourmand sur l’Esplanade de la Citadelle. De nombreux producteurs vous donnent rendez-vous avec soirée musicale
11/07 et 8/08 DJ Alex
18/07 et 22/08: Cocktail Blues
25/07: DJ Antoine
01/08: DJ Carles
15/08 et 29/08: Cavaille Animation .
Place du Village Place de la Citadelle Puymirol 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 40 28 79 laetitia.duval162@orange.fr
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English : Marché fermier du terroir de Puymirol
Gourmet market on the Esplanade de la Citadelle. Numerous producers invite you to join them for a musical evening:
11/07 and 8/08: DJ Alex
07/18 and 08/22: Cocktail Blues
07/25: DJ Antoine
01/08: DJ Carles
08/15 and 08/29: Cavaille Animation
L’événement Marché fermier du terroir de Puymirol Puymirol a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Destination Agen
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