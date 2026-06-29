Visite guidée Puymirol, une histoire de pierres Rue des Arcades Puymirol
vendredi 7 août 2026 · Rue des Arcades · Puymirol
Informations pratiques
Puymirol
Visite guidée Puymirol, une histoire de pierres
Rue des Arcades Office de Tourisme Puymirol Lot-et-Garonne
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 15:00:00
fin : 2026-08-07 16:30:00
Date(s) :
2026-08-07
La bastide de Puymirol, créée en 1246 par Raymond VII, Comte de Toulouse, est considérée
comme la première ville nouvelle de l‘Agenais. Elle devient un poste stratégique dans le
conflit de la guerre de Cent Ans opposant les royaumes d’Angleterre et de France.
La bastide de Puymirol, créée en 1246 par Raymond VII, Comte de Toulouse, est considérée comme la première ville nouvelle de l‘Agenais. Elle devient un poste stratégique dans le conflit de la guerre de Cent Ans opposant les royaumes d’Angleterre et de France.
Visite complétée par celle du Musée des roches et mineraux.
Rendez-vous sous les arcades, devant la mairie. .
Rue des Arcades Office de Tourisme Puymirol 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 36 09 info@destination-agen.fr
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English : Visite guidée Puymirol, une histoire de pierres
The bastide of Puymirol, created in 1246 by Raymond VII, Count of Toulouse, is considered
as the first new town of the Agenais. It became a strategic post in the conflict of the
conflict of the Hundred Years War between the kingdoms of England and France.
L’événement Visite guidée Puymirol, une histoire de pierres Puymirol a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Agen
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