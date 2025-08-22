Randonnée à La Fermeté / Circuit « De Cigogne à la Chaluère » La Fermeté Nièvre
Place de la Mairie 58160 La Fermeté Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 13400.0 Tarif :
Deux circuits sur la commune de Devay (Voir PDF) en grande partie en forêt (idéal l’été), alliant balade, découverte et sérénité. En forêt, il y a toujours quelque chose à observer, à écouter… laissez-vous allez à rêver, à contempler…une petite clairière devant vous…allez hop on enlève chaussettes et chaussures, on respire à plein poumons et on profite de l’instant présent avant de repartir ! Séance de relaxation gratuite et dépaysante …
Two trails in the commune of Devay (see PDF), most of them in forest (ideal in summer), combining walking, discovery and serenity. In the forest, there’s always something to observe, to listen to? let yourself dream, contemplate? a small clearing in front of you? off you go, take off your socks and shoes, breathe deeply and enjoy the moment before setting off again! A free relaxation session with a change of scenery?
Zwei Rundwege in der Gemeinde Devay (siehe PDF), die größtenteils im Wald verlaufen (ideal im Sommer) und Spaziergänge, Entdeckungen und Gelassenheit miteinander verbinden. Im Wald gibt es immer etwas zu beobachten und zu hören… Lassen Sie sich einfach treiben, träumen Sie, betrachten Sie eine kleine Lichtung vor sich… Hopp, Socken und Schuhe ausziehen, tief durchatmen und den Moment genießen, bevor Sie weitergehen! Kostenlose Entspannungssitzung in einem anderen Land?
Due percorsi nel comune di Devay (vedi PDF), la maggior parte dei quali nel bosco (ideale in estate), che combinano passeggiate, scoperte e serenità. Nel bosco c’è sempre qualcosa da osservare, da ascoltare? Lasciarsi sognare, contemplare? Una piccola radura davanti a voi? Via, calzini e scarpe, fate un respiro profondo e godetevi il momento prima di ripartire! Una sessione di relax gratuita con un cambio di scenario?
Dos senderos en la comuna de Devay (ver PDF), la mayoría en bosque (ideal en verano), que combinan paseo, descubrimiento y serenidad. En el bosque, siempre hay algo que observar, que escuchar… déjese soñar, contemplar… un pequeño claro delante de usted… ¡adelante, quítese los calcetines y los zapatos, respire hondo y disfrute del momento antes de reemprender la marcha! ¿Una sesión de relajación gratuita con un cambio de aires?
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data