Randonnée à La Fermeté / Circuit « Les usages de Cigogne » La Fermeté Nièvre
Randonnée à La Fermeté / Circuit « Les usages de Cigogne » La Fermeté Nièvre vendredi 1 mai 2026.
Randonnée à La Fermeté Circuit Les usages de Cigogne A pieds Facile
Randonnée à La Fermeté Circuit Les usages de Cigogne Place de la Mairie 58160 La Fermeté Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 8100.0005
Deux circuits sur la commune de La Fermeté (détails sur le PDF) en grande partie en forêt (idéal l’été), alliant balade, découverte et sérénité. En forêt, il y a toujours quelque chose à observer, à écouter… laissez-vous allez à rêver, à contempler…une petite clairière devant vous…allez hop on enlève chaussettes et chaussures, on respire à plein poumons et on profite de l’instant présent avant de repartir ! Séance de relaxation gratuite et dépaysante …
English :
Two circuits in the commune of La Fermeté (details on PDF), most of them in forest (ideal in summer), combining walking, discovery and serenity. In the forest, there’s always something to observe, to listen to? let yourself dream, contemplate? a small clearing in front of you? off you go, take off your socks and shoes, breathe deeply and enjoy the moment before setting off again! A free relaxation session with a change of scenery?
Deutsch :
Zwei Rundwege in der Gemeinde La Fermeté (Details im PDF), die größtenteils im Wald verlaufen (ideal im Sommer) und Spaziergänge, Entdeckungen und Gelassenheit miteinander verbinden. Im Wald gibt es immer etwas zu beobachten und zu hören… Lassen Sie sich treiben, träumen Sie, betrachten Sie eine kleine Lichtung vor Ihnen… Hopp, Socken und Schuhe ausziehen, tief durchatmen und den Augenblick genießen, bevor Sie weitergehen! Kostenlose Entspannungssitzung in einem anderen Land?
Italiano :
Due percorsi nel comune di La Fermeté (dettagli nel PDF), la maggior parte dei quali nel bosco (ideale in estate), che combinano camminata, scoperta e serenità. Nel bosco c’è sempre qualcosa da osservare, da ascoltare? Lasciarsi sognare, contemplare? Una piccola radura davanti a voi? Via, calzini e scarpe, fate un bel respiro e godetevi il momento prima di ripartire! Una sessione di relax gratuita con un cambio di scenario?
Español :
Dos itinerarios en el municipio de La Fermeté (detalles en el PDF), la mayoría de ellos en bosque (ideal en verano), que combinan senderismo, descubrimiento y serenidad. En el bosque, siempre hay algo que observar, que escuchar… déjese soñar, contemplar… un pequeño claro delante de usted… ¡adelante, quítese los calcetines y los zapatos, respire hondo y disfrute del momento antes de reemprender la marcha! ¿Una sesión de relajación gratuita con un cambio de aires?
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data