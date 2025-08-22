Randonnée à Lucenay-les-Aix / Boucle des Mouroux Thianges Nièvre

Randonnée à Lucenay-les-Aix Boucle des Mouroux A pieds Facile

Randonnée à Lucenay-les-Aix Boucle des Mouroux Les Mourroux 58380 Thianges Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Une randonnée à travers champs, pour découvrir la campagne environnante. En été, faîtes le plein de mûres et préparez une tarte ou crumble avec ces délicieux fruits de saison !

Facile

https://www.facebook.com/Officedetourismeconfluence/ +33 3 86 25 27 23

English :

A walk through the fields to discover the surrounding countryside. In summer, fill up on blackberries and prepare a pie or crumble with these delicious seasonal fruits!

Deutsch :

Eine Wanderung durch die Felder, um die umliegende Landschaft zu entdecken. Im Sommer können Sie sich mit Brombeeren eindecken und einen Kuchen oder Streuselkuchen mit diesen köstlichen Früchten der Saison backen!

Italiano :

Una passeggiata tra i campi per scoprire la campagna circostante. In estate, fate il pieno di more e preparate una torta o un crumble con questi deliziosi frutti di stagione!

Español :

Un paseo por los campos para descubrir la campiña circundante. En verano, llénate de moras y prepara una tarta o un crumble con estas deliciosas frutas de temporada

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data