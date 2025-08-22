Randonnée à Thianges / Boucle de la Motte Thianges Nièvre

Randonnée à Thianges Boucle de la Motte A pieds Facile

Randonnée à Thianges Boucle de la Motte Le Bourg 58260 Thianges Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12500.0 Tarif :

Au départ de l’église, cette randonnée vous propose de sillonner le joli village de Thianges, où vous pourrez admirer plusieurs panoramas. Plusieurs lavoirs sont à découvrir en fin de parcours.

Facile

English :

Starting from the church, this hike will take you through the pretty village of Thianges, where you will be able to admire several panoramas. Several laundries are to be discovered at the end of the route.

Deutsch :

Diese Wanderung beginnt an der Kirche und führt Sie durch das hübsche Dorf Thianges, wo Sie mehrere Panoramen bewundern können. Am Ende des Weges gibt es mehrere Waschhäuser zu entdecken.

Italiano :

Partendo dalla chiesa, questa passeggiata attraversa il grazioso villaggio di Thianges, dove si possono ammirare diversi panorami. Alla fine del percorso si possono scoprire diversi lavatoi.

Español :

Partiendo de la iglesia, este paseo le llevará por el bonito pueblo de Thianges, donde podrá admirar varios panoramas. Al final de la ruta se pueden descubrir varios lavaderos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data