Randonnée à Sougy-sur-Loire / Boucle du Bois des Frétys Sougy-sur-Loire Nièvre

Randonnée à Sougy-sur-Loire Boucle du Bois des Frétys A pieds Facile

Randonnée à Sougy-sur-Loire Boucle du Bois des Frétys 58300 Sougy-sur-Loire Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8000.0 Tarif :

Joli parcours sous les bois, idéal en été pour trouver un peu de fraîcheur. Randonnée où des grands chemins et larges allées permettent de se promener et de se dépenser.

https://www.decize-confluence.fr/ +33 3 86 25 27 23

English :

A nice trail under the woods, ideal in the summer to find a little coolness. A hike where wide paths and lanes allow you to walk and exercise.

Deutsch :

Schöne Strecke unter den Wäldern, ideal im Sommer, um ein wenig Abkühlung zu finden. Wanderung, bei der man auf großen Wegen und breiten Alleen spazieren gehen und sich auspowern kann.

Italiano :

Una bella passeggiata sotto il bosco, ideale in estate per un po’ di aria fresca. Una passeggiata con ampi sentieri e stradine per camminare e fare esercizio fisico.

Español :

Un bonito paseo bajo el bosque, ideal en verano para tomar un poco de aire fresco. Un paseo con amplios senderos y carriles para caminar y hacer ejercicio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data