Sentier du Gour des Fontaines Sougy-sur-Loire Nièvre

Sentier du Gour des Fontaines En VTT assistance électrique Facile

Sentier du Gour des Fontaines Hameau de Tinte 58300 Sougy-sur-Loire Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 3000.0 Tarif :

Sentier de 2 km aménagé le long des anciens quais du vieux port. Accessible toute l’année vous pourrez apercevoir des espèces sauvages remarquables.A savoir La Chapelle Sainte Catherine située au hameau de Tinte a également servi de décor dans le film Hiroshima mon amour .

http://www.decize-confluence.fr/ +33 3 86 25 27 23

English :

A 2 km long path along the old quays of the old port. Accessible all year round, you will be able to see remarkable wild species: The Sainte Catherine Chapel located in the hamlet of Tinte was also used as a set in the film Hiroshima mon amour .

Deutsch :

Ein 2 km langer Pfad, der entlang der alten Kais des alten Hafens angelegt wurde. Er ist das ganze Jahr über zugänglich und bietet Ihnen die Möglichkeit, bemerkenswerte Wildtiere zu beobachten.Wissenswertes Die Kapelle Sainte Catherine im Weiler Tinte diente auch als Kulisse für den Film Hiroshima mon amour .

Italiano :

Un sentiero di 2 km lungo le antiche banchine del vecchio porto. Accessibile tutto l’anno, vi permetterà di vedere una fauna notevole: La Chapelle Sainte Catherine, situata nella frazione di Tinte, è stata anche utilizzata come set del film Hiroshima mon amour .

Español :

Un sendero de 2 km a lo largo de los antiguos muelles del viejo puerto. Accesible todo el año, podrá contemplar una fauna notable: La Chapelle Sainte Catherine, situada en la aldea de Tinte, también sirvió de decorado en la película Hiroshima mon amour .

