Randonnée « Au fil du Laurent » 49410 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Une agréable randonnée de 10 kilomètres autour de la vallée de l’Evre, au coeur de la campagne angevine, dans la commune de Botz en Mauges.

http://www.osezmauges.fr/page/au-fil-du-laurent-botz-en-mauges +33 2 41 39 07 07

English :

A pleasant 10-kilometre hike around the Evre valley, in the heart of the Angevin countryside, in the commune of Botz en Mauges.

Deutsch :

Eine angenehme 10 km lange Wanderung rund um das Tal des Flusses Evre, im Herzen der Landschaft von Anjou, in der Gemeinde Botz en Mauges.

Italiano :

Una piacevole passeggiata di 10 chilometri nella valle dell’Evre, nel cuore della campagna angioina, nel comune di Botz en Mauges.

Español :

Un agradable paseo de 10 kilómetros por el valle de Evre, en el corazón de la campiña de Anjou, en el municipio de Botz en Mauges.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime