Randonnée Circuit du Mont Vireux Vireux-Molhain Ardennes

Randonnée Circuit du Mont Vireux 08320 Vireux-Molhain Ardennes Grand Est

– Le Camp Romain dès le début de l’ère chrétienne, le mont Vireux accueillit un camp romain dont les ruines sont toujours visibles. Veillant sur la vallée et ses activités économiques, sa construction fut le commencement d’une longue histoire de châteaux et de forteresses. Le camp romain situé sur une hauteur défendue naturellement sur quatre côtés, verrouille le confluent du Viroin et de la Meuse. Ses occupants protégeaient et surveillaient la population mais aussi les activités économiques, comme le trafic des navires marchands et la métallurgie du fer. A Vireux, nous avons pu étudier en corrélation, un habitat fortifié, des nécropoles et des zones d’activités établies sur les rives de la Meuse. Quinze années de fouilles ont permis d’étudier le système défensif du Bas-Empire de la fortification du Mont Vireux .Circuit accessible à tous.A noter Point de vue du camp romain situé sur le mont Vireux, le camp romain offre une vision nouvelle du Viroquois.- Point de vue du Béchu accessible par la montagne des Vignes, en direction du camp romain, il propose une large vue les deux Vireux et le village de Hierges.Circuit de 2 km, 2,5 kmDurée du parcours 1 heure 30

+33 3 24 42 92 42

English :

– The Roman Camp: from the beginning of the Christian era, Mount Vireux hosted a Roman camp whose ruins are still visible. Watching over the valley and its economic activities, its construction was the beginning of a long history of castles and fortresses. The Roman camp, situated on a height that was naturally defended on four sides, locked the confluence of the Viroin and Meuse rivers. Its occupants protected and watched over the population but also over economic activities, such as merchant ship traffic and iron metallurgy. At Vireux, we were able to study in correlation, a fortified habitat, necropolises and activity zones established on the banks of the Meuse. Fifteen years of excavations have enabled us to study the defensive system of the Lower Empire of the fortification of Mont Vireux : Viewpoint from the Roman camp: located on Mount Vireux, the Roman camp offers a new vision of the Viroquois Viewpoint from Le Béchu: accessible from the montagne des Vignes, in the direction of the Roman camp, it offers a wide view of the two Vireux and the village of Hierges. 2 km, 2.5 km trailTour duration: 1 hour 30 minutes

Deutsch :

– Das Römerlager: Seit Beginn des christlichen Zeitalters befand sich auf dem Berg Vireux ein römisches Lager, dessen Ruinen noch heute zu sehen sind. Da es über das Tal und seine wirtschaftlichen Aktivitäten wachte, war seine Errichtung der Beginn einer langen Geschichte von Burgen und Festungen. Das römische Lager lag auf einer Anhöhe, die von vier Seiten natürlich verteidigt wurde, und riegelte den Zusammenfluss von Viroin und Maas ab. Seine Besatzer schützten und überwachten die Bevölkerung, aber auch die wirtschaftlichen Aktivitäten, wie den Verkehr der Handelsschiffe und die Eisenmetallurgie. In Vireux konnten wir eine befestigte Siedlung, Nekropolen und Gewerbegebiete an den Ufern der Maas untersuchen. Fünfzehn Jahre Ausgrabungen haben es ermöglicht, das Verteidigungssystem der Befestigung des Mont Vireux aus der Spätantike zu untersuchen.Barrierefreier Rundgang.Zu beachten: Aussichtspunkt des römischen Lagers: Auf dem Mont Vireux gelegen, bietet das römische Lager eine neue Sicht auf Viroquois.- Aussichtspunkt des Béchu: Über den montagne des Vignes in Richtung des römischen Lagers erreichbar, bietet er einen weiten Blick auf die beiden Vireux und das Dorf Hierges.Rundweg 2 km, 2,5 kmDauer der Wanderung: 1 Stunde 30 Minuten

Italiano :

– L’accampamento romano: fin dall’inizio dell’era cristiana, il Monte Vireux fu sede di un accampamento romano, le cui rovine sono ancora visibili. La sua costruzione, che sorvegliava la valle e le sue attività economiche, fu l’inizio di una lunga storia di castelli e fortezze. L’accampamento romano, situato su una collina naturalmente difesa su quattro lati, si trova alla confluenza del Viroin e della Mosa. I suoi occupanti proteggevano e controllavano la popolazione ma anche le attività economiche, come il traffico di navi mercantili e la metallurgia del ferro. A Vireux, abbiamo potuto studiare la correlazione tra un insediamento fortificato, le necropoli e le zone di attività stabilite sulle rive della Mosa. Quindici anni di scavi hanno permesso di studiare il sistema difensivo della fortificazione tardo-romana di Mont Vireux .Circuito accessibile a tutti: Punto di vista dell’accampamento romano: situato sul monte Vireux, l’accampamento romano offre una nuova visione dei Viroquois.Punto di vista del Béchu: accessibile dalla montagna di Vignes, in direzione dell’accampamento romano, offre un’ampia vista sui due Vireux e sul villaggio di Hierges.Circuito di 2 km, 2,5 kmDurata del percorso: 1 ora e 30

Español :

– El campamento romano: desde el principio de la era cristiana, el monte Vireux fue el lugar de un campamento romano, cuyas ruinas aún son visibles. Vigilando el valle y sus actividades económicas, su construcción fue el inicio de una larga historia de castillos y fortalezas. El campamento romano, situado en una colina defendida naturalmente por cuatro lados, encierra la confluencia del Viroin y el Mosa. Sus ocupantes protegían y vigilaban a la población, pero también las actividades económicas, como el tráfico de barcos mercantes y la metalurgia del hierro. En Vireux, pudimos estudiar la correlación entre un asentamiento fortificado, las necrópolis y las zonas de actividad establecidas en las orillas del Mosa. Quince años de excavaciones han permitido estudiar el sistema defensivo de la fortificación tardorromana de Mont Vireux .Circuito accesible a todos: Mirador del campamento romano: situado en el monte Vireux, el campamento romano ofrece una nueva visión de los viroqueses.- Mirador del Béchu: accesible por la montaña de Vignes, en dirección al campamento romano, ofrece una amplia vista de los dos Vireux y del pueblo de Hierges.Circuito de 2 km, 2,5 kmDuración del recorrido: 1 hora 30

