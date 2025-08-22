Randonnée De silhouettes en silhouettes Au fil de la Riaille à pied Malataverne Drôme

Randonnée De silhouettes en silhouettes Au fil de la Riaille à pied

Randonnée De silhouettes en silhouettes Au fil de la Riaille à pied
Espace de la carrière 26780 Malataverne
Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Balade en toute simplicité au bord d’un petit cours d’eau menant à l’esplanade Gaston Etienne, lieu de sports et de détente. Malataverne et le hameau de Rac, emblématiques lieux de passage et d’échange et ce… depuis des temps immémoriaux !

English : De silhouettes en silhouettes Au fil de la Riaille

An easy stroll along the banks of a small stream to the Gaston Etienne esplanade, a place for sports and relaxation. Malataverne and the hamlet of Rac, emblematic places of passage and exchange… since time immemorial!

Deutsch : De silhouettes en silhouettes Au fil de la Riaille

Ein einfacher Spaziergang am Ufer eines kleinen Wasserlaufs, der zur Esplanade Gaston Etienne führt, einem Ort des Sports und der Entspannung. Malataverne und der Weiler Rac sind symbolische Orte des Durchgangs und des Austauschs und das… seit Urzeiten!

Italiano :

Una semplice passeggiata lungo le rive di un piccolo fiume che conduce alla spianata Gaston Etienne, luogo di sport e relax. Malataverne e il borgo di Rac, luoghi emblematici di passaggio e di scambio e questo… da sempre!

Español : De silhouettes en silhouettes Au fil de la Riaille

Un simple paseo por las orillas de un pequeño río que lleva a la explanada de Gaston Etienne, un lugar para el deporte y la relajación. Malataverne y la aldea de Rac, lugares emblemáticos de paso e intercambio y esto… ¡desde tiempos inmemoriales!

