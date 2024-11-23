Randonnée des 2 Lacs le Lac du Forlet et le Lac Vert Soultzeren Haut-Rhin
Randonnée des 2 Lacs le Lac du Forlet et le Lac Vert Soultzeren Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.
Randonnée des 2 Lacs le Lac du Forlet et le Lac Vert
Randonnée des 2 Lacs le Lac du Forlet et le Lac Vert Parking du Dreieck 68140 Soultzeren Haut-Rhin Grand Est
Durée : 150 Distance : 8000.0 Tarif :
Magnifique randonnée dans le cadre exceptionnel des cirques glaciaires du Lac Vert et du Lac des Truites.
English :
Magnificent hike in the exceptional setting of the glacial cirques of Lac Vert and Lac des Truites.
Deutsch :
Wunderschöne Wanderung in der außergewöhnlichen Umgebung der Gletscherzirkel des Lac Vert und des Lac des Truites.
Italiano :
Magnifica escursione nell’eccezionale cornice dei circhi glaciali del Lac Vert e del Lac des Truites.
Español :
Magnífica excursión en el marco excepcional de los circos glaciares del Lac Vert y del Lac des Truites.
