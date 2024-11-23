Randonnée des 2 Lacs le Lac du Forlet et le Lac Vert Soultzeren Haut-Rhin

Randonnée des 2 Lacs le Lac du Forlet et le Lac Vert Soultzeren Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.

Randonnée des 2 Lacs le Lac du Forlet et le Lac Vert Parking du Dreieck 68140 Soultzeren Haut-Rhin Grand Est

Durée : 150 Distance : 8000.0 Tarif :

Magnifique randonnée dans le cadre exceptionnel des cirques glaciaires du Lac Vert et du Lac des Truites.

https://www.vallee-munster.eu/ +33 3 89 77 31 80

English :

Magnificent hike in the exceptional setting of the glacial cirques of Lac Vert and Lac des Truites.

Deutsch :

Wunderschöne Wanderung in der außergewöhnlichen Umgebung der Gletscherzirkel des Lac Vert und des Lac des Truites.

Italiano :

Magnifica escursione nell’eccezionale cornice dei circhi glaciali del Lac Vert e del Lac des Truites.

Español :

Magnífica excursión en el marco excepcional de los circos glaciares del Lac Vert y del Lac des Truites.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-08-29 par Système d’informations touristique Alsace