Randonnée Elfe La boucle de la frontière Hargnies Ardennes

Randonnée Elfe La boucle de la frontière 08170 Hargnies Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 8000.0 Tarif :

Cette boucle du vaste réseau ELFE dispose de panneaux didactiques pour petits et grands. Un jeu s’adressant essentiellement aux enfants de 8 à 14 ans. (mais les parents sont également vivement invités à participer… )ARDWEN, a perdu sa flèche magique en jouant… il faut l’aider à la retrouver !Pour cela 9 elfes vont poser aux enfants des questions sur une série au choix La NATURE ou l’HISTOIRE et le PATRIMOINELes elfes posent des questions (panneaux positionnés tout au long du circuit du 01/02 au 1/10) à choix multiples.Chaque réponse devra être décodée dans notre alphabet afin de reconstituer un ensemble de mots qui indiqueront où est cachée la flèche.Il faudra alors trouver cet endroit et là… le participant aura peut-être la chance de recevoir un petit cadeau en remerciement…Alors n’attendez pas ! et bonne chance dans votre recherche !A noter Circuit au départ d’ Hargnies.Distance 8 kmDurée du parcours 2 heures 30Dénivelé 125 mètres

+33 3 24 42 92 42

English :

This loop of the extensive ELFE network has educational panels for young and old. A game aimed primarily at children between 8 and 14 years of age. (but parents are also strongly invited to participate… )ARDWEN, has lost his magic arrow while playing… he must be helped to find it ! 9 elves will ask the children questions on a series of their choice NATURE or HISTORY and HERITAGE elves ask questions (panels positioned all along the circuit from 01/02 to 1/10) with multiple choices.Each answer will have to be decoded in our alphabet in order to reconstitute a set of words which will indicate where the arrow is hidden… It will then be necessary to find this place and there… the participant will perhaps have the chance to receive a small gift in thanks… Then do not wait! and good luck in your research! To note: Circuit at the beginning of Hargnies.Distance: 8 kmDuration of the course: 2 hours 30Dénivelé 125 meters

Deutsch :

Dieser Rundweg des weitläufigen ELFE-Netzwerks verfügt über didaktische Tafeln für Jung und Alt. ARDWEN, der beim Spielen seinen magischen Pfeil verloren hat, muss ihm helfen, ihn wiederzufinden! 9 Elfen stellen den Kindern Fragen zu einer Reihe von Themen: NATUR oder GESCHICHTE und KULTURERBEWEGUNGENDie Elfen stellen Fragen (Schilder, die vom 1.2. bis 1.10. auf dem gesamten Rundweg aufgestellt sind) mit mehreren Auswahlmöglichkeiten.Jede Antwort muss in unserem Alphabet entschlüsselt werden, um eine Reihe von Wörtern zu bilden, die angeben, wo der Pfeil versteckt ist.Dann muss dieser Ort gefunden werden und dort… hat der Teilnehmer vielleicht das Glück, ein kleines Geschenk als Dankeschön zu erhalten…Also warten Sie nicht! und viel Glück bei Ihrer Suche!Hinweis: Die Strecke beginnt in Hargnies.Entfernung: 8 kmDauer der Strecke: 2,5 StundenHöhenunterschied: 125 Meter

Italiano :

Questo anello della vasta rete ELFE contiene pannelli didattici per grandi e piccini. ARDWEN ha perso la sua freccia magica mentre giocava… devi aiutarlo a ritrovarla! 9 elfi faranno domande ai bambini su una serie di argomenti a loro scelta: NATURA o STORIA e PATRIMONIO Gli elfi faranno domande (su pannelli posizionati lungo tutto il circuito dal 01/02 al 1/10) con scelte multiple.Ogni risposta dovrà essere decodificata nel nostro alfabeto per ricostituire una serie di parole che indicheranno il luogo in cui è nascosta la freccia.Dovrete quindi trovare questo luogo e lì… il partecipante avrà forse la fortuna di ricevere un piccolo regalo come ringraziamento… Quindi non aspettate! e buona fortuna nella vostra ricerca! Nota: Circuito con partenza da Hargnies.Distanza: 8 kmDurata del percorso: 2 ore e 30Altimetria: 125 metri

Español :

Este bucle de la extensa red ELFE cuenta con paneles educativos para jóvenes y mayores. Este juego está dirigido principalmente a niños de 8 a 14 años (pero los padres también están cordialmente invitados a participar…) ARDWEN ha perdido su flecha mágica mientras jugaba… ¡tienes que ayudarle a encontrarla! 9 elfos harán preguntas a los niños sobre una serie de temas a su elección: NATURALEZA o HISTORIA y PATRIMONIOLos elfos harán preguntas (en paneles colocados a lo largo del circuito del 01/02 al 1/10) con múltiples opciones.Cada respuesta tendrá que ser descifrada en nuestro alfabeto para reconstituir un conjunto de palabras que le indicarán dónde está escondida la flecha.Tendrá entonces que encontrar este lugar y allí… el participante tendrá quizás la suerte de recibir un pequeño regalo como agradecimiento… ¡Así que no espere! y ¡suerte en su búsqueda! Nota: Circuito con salida desde Hargnies.Distancia: 8 kmDuración del recorrido: 2 horas 30Elevación de la colina: 125 metros

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme