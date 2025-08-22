Randonnée La Forêt des Lauriers Hargnies Ardennes

Randonnée La Forêt des Lauriers

Randonnée La Forêt des Lauriers 08170 Hargnies Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 7000.0 Tarif :

Vous aimerez La fontaine des Pélerins et la source du Palis. Hargnies est entouré d’eau provenant de nombreuses sources et de ruisseaux. Une chapelle en l’honneur du saint protecteur d’Hargnies a été édifiée par les habitants du village. A noter Circuit de 7 kmDurée du parcours 2 heures 20A éviter d’octobre à janvier le dimanche chasse.

+33 3 24 42 92 42

English :

You’ll like it: The Fountain of the Pilgrims and the source of the Palis. Hargnies is surrounded by water from many springs and streams. A chapel in honour of the patron saint of Hargnies was built by the inhabitants of the village. Note: 7 km circuitTime of the course: 2 hours 20A avoid from October to January: Sundays: hunting.

Deutsch :

You’ll like: Die Fontaine des Pélerins (Pilgerbrunnen) und die Quelle von Le Palis. Hargnies ist von Wasser umgeben, das aus zahlreichen Quellen und Bächen stammt. Eine Kapelle zu Ehren des Schutzheiligen von Hargnies wurde von den Bewohnern des Dorfes errichtet. Zu beachten: Rundweg von 7 kmDauer des Rundwegs: 2 Stunden 20A vermeiden von Oktober bis Januar: Sonntag: Jagd.

Italiano :

Ti piacerà La fontana Pélerins e la sorgente Palis. Hargnies è circondata dall’acqua di numerose sorgenti e ruscelli. Gli abitanti del villaggio hanno costruito una cappella in onore del santo patrono di Hargnies. Attenzione: circuito di 7 kmDurata del percorso: 2 ore e 20 minutiEvitare da ottobre a gennaio: domenica: caccia.

Español :

Te gustará: La fuente de Pélerins y el manantial de Palis. Hargnies está rodeada de agua procedente de numerosos manantiales y arroyos. Los habitantes del pueblo construyeron una capilla en honor a la patrona de Hargnies. A tener en cuenta: circuito de 7 kmDuración de la ruta: 2 horas 20 minutosEvitar de octubre a enero: domingos: caza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme