RANDONNEE JEAN-CLAUDE CARRIÈRE Colombières-sur-Orb Hérault

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR RANDONNEE JEAN-CLAUDE CARRIÈRE Chemin de l’Église 34390 Colombières-sur-Orb Hérault Occitanie
Durée : 60 Distance : 230.0 Tarif :
Un parcours de mémoire et de culture !
Ce sentier de randonnée est dédié à l’écrivain et scénariste Jean-Claude Carrière, natif de Colombières-sur-Orb. Il a pratiqué les chemins de son village tout au long de sa vie. Suivez ses pas à travers 4 stations thématiques sur sa vie, son œuvre littéraire et cinématographique, l’histoire des lieux, ici et ailleurs.
https://www.minervois-caroux.com/fr/ +33 4 67 97 06 65
Un percorso di memoria e cultura!
Questo percorso è dedicato allo scrittore e sceneggiatore Jean-Claude Carrière, originario di Colombières-sur-Orb. Ha percorso i sentieri del suo villaggio per tutta la vita. Seguite le sue orme attraverso 4 stazioni tematiche incentrate sulla sua vita, sulla sua opera letteraria e cinematografica e sulla storia della zona, sia qui che altrove.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Hérault Tourisme