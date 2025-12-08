RANDONNEE LA TAMARISSIERE A L’OMBRE DES PINS Agde Hérault

RANDONNEE LA TAMARISSIERE A L’OMBRE DES PINS A pieds Facile

RANDONNEE LA TAMARISSIERE A L’OMBRE DES PINS Rue Commandant Malet 34300 Agde Hérault Occitanie

Durée : 90 Distance : 500.0 Tarif :

Située sur la rive droite du fleuve Hérault, la Tamarissière ressemble à un petit village paisible de bord de mer.

Il doit son nom aux Tamaris plantés à la fin du XVIIIème siècle afin de lutter contre l’ensablement de l’embouchure de l’Hérault.

Entouré par ses plages, sa vaste pinède et la zone naturelle des Verdisses partez à la découverte d’une nature sauvage aux portes de la mer Méditerranée.

Italiano :

Situata sulla riva destra del fiume Hérault, La Tamarissière si presenta come un piccolo e tranquillo villaggio di mare.

Deve il suo nome agli alberi di tamarisco piantati alla fine del XVIII secolo per contrastare l’insabbiamento della foce dell’Hérault.

Circondati dalle sue spiagge, dalla sua vasta pineta e dall’area naturale di Verdisses, scoprite una natura selvaggia alle porte del Mar Mediterraneo.

