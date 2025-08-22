Randonnée Le sentier du bois de Ban Arbent Ain

Randonnée Le sentier du bois de Ban

Randonnée Le sentier du bois de Ban Place d’Arbent 01100 Arbent Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Une agréable manière de découvrir la belle forêt d’Arbent, ses paysages et son patrimoine (sources, ouvrages d’eau, ruines, arbres remarquables, point de vue…).

https://www.hautbugey-tourisme.com/ +33 4 74 12 11 57

English :

A pleasant way to discover the beautiful forest of Arbent, its landscapes and its heritage (springs, water works, ruins, remarkable trees, viewpoint…).

Deutsch :

Eine angenehme Art, den schönen Wald von Arbent, seine Landschaften und sein Kulturerbe (Quellen, Wasserwerke, Ruinen, bemerkenswerte Bäume, Aussichtspunkt…) zu entdecken.

Italiano :

Un modo piacevole per scoprire la bella foresta di Arbent, i suoi paesaggi e il suo patrimonio (sorgenti, acquedotti, rovine, alberi notevoli, punti panoramici…).

Español :

Una forma agradable de descubrir el hermoso bosque de Arbent, sus paisajes y su patrimonio (manantiales, obras hidráulicas, ruinas, árboles notables, miradores…).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-01 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme