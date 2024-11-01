RANDONNEE LE TOUR DES VERDISSES Agde Hérault

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR RANDONNEE LE TOUR DES VERDISSES Avenue Raymon Pitet 34300 Agde Hérault Occitanie

Durée : 210 Distance : 1250.0 Tarif :

Dépaysement assuré tout au long de cette randonnée faisant le tour des Verdisses ! Profitez, au départ d’Agde, d’un itinéraire longeant le Fleuve Hérault, la Méditerranée et d’un parcours plus intimiste suivant le canal du Midi et son patrimoine exceptionnel.

http://www.capdagde.com/ +33 4 67 01 04 04

Italiano :

Un cambiamento di scenario è garantito durante questa passeggiata intorno alle Verdisses! Da Agde, godetevi un itinerario lungo il fiume Hérault, il Mediterraneo e un percorso più intimo lungo il Canal du Midi e il suo eccezionale patrimonio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme