Randonnée pédestre sentier pédagogique de la Réserve naturelle du Bout du Lac Doussard Haute-Savoie

Dernière grande zone humide des bords du lac d’Annecy, la réserve naturelle du Bout du Lac est aussi un remarquable témoin de l’évolution des milieux depuis 20 000 ans et la naissance du lac d’Annecy.

Elle dispose d’un sentier accessible à tous.

http://www.sources-lac-annecy.com/ +33 4 50 44 60 24

English : Lake’s edge preserve Bout du Lac

Whether it rains or shines, this 90-minute walk never fails to charm regardless of the weather! Discover this last great wetlands area on the edges of Lake Annecy, which bears witness to a remarkable transformation of natural habitat over 20,000 years.

Deutsch : Sentier pédagogique de la Réserve du Bout du Lac

Das Naturschutzgebiet Bout du Lac ist das letzte große Feuchtgebiet am Ufer des Sees von Annecy und ein bemerkenswerter Zeuge der Entwicklung der Umwelt in den letzten 20 000 Jahren und der Entstehung des Sees von Annecy.

Das Naturschutzgebiet verfügt über einen für alle zugänglichen Wanderweg.

Italiano :

Ultima grande zona umida sulle rive del lago di Annecy, la riserva naturale del Bout du Lac è anche una straordinaria testimonianza dell’evoluzione dell’ambiente negli ultimi 20.000 anni e della nascita del lago di Annecy.

Ha un percorso accessibile a tutti.

Español : Sentier pédagogique de la Réserve du Bout du Lac

La reserva natural de Bout du Lac, último gran humedal a orillas del lago de Annecy, es también un notable testigo de la evolución del medio ambiente en los últimos 20.000 años y del nacimiento del lago de Annecy.

Cuenta con un sendero accesible para todos.

