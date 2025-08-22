Randonnée VAE A la découverte du Rhône sauvage Chêne-en-Semine Haute-Savoie

Randonnée VAE A la découverte du Rhône sauvage

Randonnée VAE A la découverte du Rhône sauvage 15 route de Marsin 74270 Chêne-en-Semine Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Au départ de la Zone de Loisirs, venez découvrir les différents paysages de la Semine. De nombreux points de vue sur le Rhône vous attendent.

http://www.hautrhone-tourisme.fr/ +33 4 50 59 26 56

English : Electric bike tour The discovery of the wild Rhône

At the departure of the Leasures Area, come discover the different landscapes of the Semine. Numerous viewpoints on the Rhône await you.

Deutsch : Elektrofahrradfahrt Entdeckung der wilden Rhône

Von der Freizeitzone aus können Sie die verschiedenen Landschaften die Semine entdecken kommen. Viele Aussichtspunkte auf der Rhône erwarten Ihnen.

Italiano :

Dalla zona ricreativa, venite a scoprire i diversi paesaggi delle Semine. Numerosi punti panoramici sul Rodano vi aspettano.

Español :

Desde la Zona de Ocio, venga a descubrir los diferentes paisajes del Semine. Le esperan numerosos miradores sobre el Ródano.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-08-15 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme