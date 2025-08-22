Randonnée VAE La force et la beauté d’un fleuve sauvage Chêne-en-Semine Haute-Savoie

Randonnée VAE La force et la beauté d’un fleuve sauvage

Randonnée VAE La force et la beauté d’un fleuve sauvage 15 route de Marsin 74270 Chêne-en-Semine Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Venez découvrir cette balade sportive à fort dénivelé ! Votre parcours vous mènera au milieu du Plateau de la Semine ainsi qu’au barrage de Génissiat.

http://www.hautrhone-tourisme.fr/ +33 4 50 59 26 56

English : Electric bike tour The strength and the beauty of a wild river

Come discover this sportive walk with steep incline! Your route will guide you in the middle of the Semine Plateau as well as the Génissiat dam.

Deutsch : Elektrofahrradfahrt Die Kraft und die Schönheit einer wilden Fluss

Kommen Sie, um diesen sportlichen Spaziergang mit starke Steigung zu entdecken! Ihre Route wird Ihnen in der Mitte von der Plateau der Semine und der Génissiat Damm führen.

Italiano :

Venite a scoprire questa passeggiata sportiva con un elevato dislivello! Il percorso vi porterà al centro dell’altopiano della Semine e alla diga di Génissiat.

Español :

Venga a descubrir este paseo deportivo con un gran desnivel Su ruta le llevará al centro de la meseta de Semine y a la presa de Génissiat.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-08-15 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme