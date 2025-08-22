Randonnée VAE Les côteaux de la Semine Chêne-en-Semine Haute-Savoie

Randonnée VAE Les côteaux de la Semine

Randonnée VAE Les côteaux de la Semine 15 route de Marsin 74270 Chêne-en-Semine Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Au départ de la Semine , vous pourrez découvrir notre collection de cerisiers du Japon , en poursuivant votre périple, vous pourrez vous rendre à la tour de Mons.

http://www.hautrhone-tourisme.fr/ +33 4 50 59 26 56

English : Electric bike tour the Semine hillsides

At the departure of the Semine, you will be able to discover our collection of cherry trees. By pursuing your journey, you will be able to visit the Mons Tower.

Deutsch : Elektrofahrradfahrt: die Semine Weinberge

Bei der Abfahrt von der Semine können Sie unsere Sammlung von Kirschbäumen entdecken. Wenn Sie Ihre Reise fortsetzen, können sie den Mons-Turm besuchen.

Italiano :

Partendo dalle Semine, potrete scoprire la nostra collezione di ciliegi giapponesi e, proseguendo il vostro viaggio, potrete raggiungere la torre Mons.

Español :

Empezando por el Semine, podrá descubrir nuestra colección de cerezos japoneses, y continuando su recorrido, podrá ir a la torre Mons.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-08-28 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme