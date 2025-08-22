Randonnées Des fours aux moulins

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Randonnées Des fours aux moulins 49620 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 15260.0

Sentier de randonnée de 15.26 kilomètres situé sur les bords de Loire, à proximité du circuit de la Loire à Vélo. Découvrez le passé historique de Montjean-sur-Loire, avec notamment ses fours à chaux.

https://www.osezmauges.fr/ +33 2 41 39 07 07

English :

Hiking trail of 15.26 kilometers located on the banks of the Loire, near the Loire à Vélo circuit. Discover the historical past of Montjean-sur-Loire, with its lime kilns.

Deutsch :

15,26 km langer Wanderweg am Ufer der Loire, in der Nähe des Rundwegs Loire à Vélo . Entdecken Sie die historische Vergangenheit von Montjean-sur-Loire, insbesondere die Kalköfen.

Italiano :

Un percorso escursionistico di 15,26 km sulle rive della Loira, vicino al circuito Loire à Vélo. Scoprite il passato storico di Montjean-sur-Loire, in particolare i suoi forni per la calce.

Español :

Una ruta de senderismo de 15,26 kilómetros a orillas del Loira, cerca del circuito Loire à Vélo. Descubra el pasado histórico de Montjean-sur-Loire, con sus hornos de cal en particular.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Anjou tourime