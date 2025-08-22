Remontez le temps en forêt de Hez-Froidmont La Neuville-en-Hez Oise

Remontez le temps en forêt de Hez-Froidmont A pieds Difficulté moyenne

Remontez le temps en forêt de Hez-Froidmont Maison forestière du Lieutenant 60510 La Neuville-en-Hez Oise Hauts-de-France

Durée : 120 Distance : 4700.0 Tarif :

Juste avant d’aborder le bassin creillois, le Clermontois propose un massif forestier vallonné et aux charmes variés… De collines en fonds humides, on y découvre des paysages enchanteurs, et une histoire étonnante celle du méridien de Paris. Vigilance: balade avec un bon dénivelé.

Difficulté moyenne

English : Remontez le temps en forêt de Hez-Froidmont

Just before approaching the Creillois basin, the Clermontois offers a hilly forest massif with a wide range of charms? From hills to wetlands, you’ll discover enchanting landscapes and an astonishing history: that of the Paris meridian. Beware: a walk with a good gradient.

Deutsch : Remontez le temps en forêt de Hez-Froidmont

Kurz vor dem Becken von Creille bietet das Clermontois ein hügeliges Waldgebiet mit unterschiedlichen Reizen Von Hügeln bis hin zu feuchten Böden kann man hier bezaubernde Landschaften und eine erstaunliche Geschichte entdecken: die des Meridians von Paris. Vorsicht: Wanderung mit Höhenunterschied.

Italiano :

Poco prima di avvicinarsi al bacino del Creillois, la zona di Clermont-Ferrand offre un massiccio forestale collinare dal fascino variegato? Dalle colline alle zone umide, scoprirete paesaggi incantevoli e una storia sorprendente: quella del meridiano di Parigi. Attenzione: si tratta di una passeggiata con una buona pendenza.

Español : Remontez le temps en forêt de Hez-Froidmont

Justo antes de acercarse a la cuenca del Creillois, la región de Clermont-Ferrand ofrece un macizo forestal accidentado con múltiples encantos.. De las colinas a los humedales, descubrirá paisajes encantadores y una historia sorprendente: la del meridiano de París. Atención: se trata de un paseo con un buen desnivel.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France