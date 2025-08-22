Réserve de chasse et de faune sauvage de Malzoné Millançay Loir-et-Cher

Réserve de chasse et de faune sauvage de Malzoné A pieds

Réserve de chasse et de faune sauvage de Malzoné Millançay 41200 Millançay Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 60 Distance : 3400.0 Tarif :

Le point fort du parcours repose sur la dimension naturelle et écologique du site.

La réserve constitue en effet un espace dont le potentiel animal et végétal est préservé et valorisé.

Le circuit offre la possibilité de cheminer en immersion sur deux sentiers, dont l’un est accessible toute l’année.

https://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc41 +33 2 54 50 01 60

English :

The strong point of the route is the natural and ecological dimension of the site.

The reserve is an area whose animal and plant potential is preserved and enhanced.

The circuit offers the possibility to walk in immersion on two paths, one of which is accessible all year round.

Deutsch :

Die Stärke der Route liegt in der natürlichen und ökologischen Dimension des Gebiets.

Das Naturschutzgebiet ist ein Raum, dessen Tier- und Pflanzenpotenzial erhalten und aufgewertet wird.

Der Rundgang bietet die Möglichkeit, auf zwei Pfaden zu wandern, von denen einer das ganze Jahr über zugänglic

Italiano :

Il punto di forza del percorso è la dimensione naturale ed ecologica del sito.

La riserva è un’area in cui il potenziale animale e vegetale viene preservato e valorizzato.

Il circuito offre la possibilità di immergersi in due percorsi, uno dei quali è accessibile tutto l’anno.

Español :

El punto fuerte de la ruta es la dimensión natural y ecológica del lugar.

La reserva es una zona en la que se preserva y mejora el potencial animal y vegetal.

El circuito ofrece la posibilidad de sumergirse en dos caminos, uno de los cuales es accesible durante todo el año.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire