Rives, une balade aux portes du Périgord Rives Lot-et-Garonne

Rives, une balade aux portes du Périgord A cheval Facile

Rives, une balade aux portes du Périgord 47210 Rives Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 8900.0 Tarif :

A quelques encablures du Périgord, l’activité touristique est très présente avec les campings de Fonrives et de Bergougne et des chambres d’hôtes à Ricard.

+33 5 53 66 14 14

English : Rives, une balade aux portes du Périgord

At a short distance from the Périgord, tourist activity is very present with the campsites Fonrives and Bergougne and the guest houses at Ricard.

Deutsch : Rives, une balade aux portes du Périgord

Nur einen Steinwurf vom Périgord entfernt ist der Tourismus mit den Campingplätzen in Fonrives und Bergougne und den Gästezimmern in Ricard sehr präsent.

Italiano :

A due passi dal Périgord, l’attività turistica è molto presente con i campeggi di Fonrives e Bergougne e i bed and breakfast di Ricard.

Español : Rives, une balade aux portes du Périgord

A un paso del Périgord, la actividad turística está muy presente con los campings de Fonrives y Bergougne y los bed and breakfast de Ricard.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine