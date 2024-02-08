Sentier d’interprétation L’autre Rives Rives Isère

Départ rue Bergès (Le levatel) 38140 Rives Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ du parcours de santé, ce sentier, qui suit une partie du Plan Départemental des Itinéraires de Randonnées, vous permettra de faire connaissance avec la faune et la flore locales, et notamment celle particulière des étangs de la Cressonnière.

http://www.mairie-rives.fr/ +33 4 76 91 46 44

English : Rives Botanical Trail

At the start of the fitness trail, this path, which follows part of the Departmental Plan of Hiking Itineraries, will allow you to get to know the local fauna and flora, and in particular the particular one of the Cressonnière ponds.

Deutsch : Botanikpfad « Sentier botanique de Rives »

Dieser Pfad, der am Gesundheitsparcours beginnt und einem Teil des Plan Départemental des Itinéraires de Randonnées folgt, macht Sie mit der lokalen Flora und Fauna bekannt, insbesondere mit der besonderen Flora und Fauna der Teiche der Cressonnière.

Italiano :

Partendo dal percorso fitness, questo sentiero, che segue una parte del Plan Départemental des Itinéraires de Randonnées (Piano Dipartimentale degli Itinerari di Cammino), vi permetterà di conoscere la fauna e la flora locali, e in particolare la flora particolare degli stagni di Cressonnière.

Español : Sentier botanique

Partiendo de la pista de fitness, este sendero, que sigue parte del Plan Départemental des Itinéraires de Randonnées (Plan Departamental de Rutas de Senderismo), le permitirá conocer la flora y la fauna locales, y en particular la de los estanques de la Cressonnière.

