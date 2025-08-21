Roumagne, le circuit des six chemins Roumagne Lot-et-Garonne

Roumagne, le circuit des six chemins En VTT Très facile

Roumagne, le circuit des six chemins 47800 Roumagne Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 5100.0

Cette petite boucle monte dans les coteaux boisés séparant les communes de Miramont-de-Guyenne et Puysserampion et contourne le château de Frémauret dans la vallée de la Dourdenne.

Très facile

+33 5 53 66 14 14

English : Roumagne, le circuit des six chemins

This little loop goes up the wooded hillsides separating the communes of Miramont-de-Guyenne and Puysserampion and goes around the Frémauret castle in the Dourdenne valley.

Deutsch : Roumagne, le circuit des six chemins

Dieser kleine Rundweg führt hinauf in die bewaldeten Hänge, die die Gemeinden Miramont-de-Guyenne und Puysserampion voneinander trennen, und umrundet das Schloss Frémauret im Tal des Flusses Dourdenne.

Italiano :

Questo piccolo anello risale le colline boscose che separano i comuni di Miramont-de-Guyenne e Puysserampion e gira intorno al castello di Frémauret nella valle della Dourdenne.

Español : Roumagne, le circuit des six chemins

Este pequeño bucle sube por las laderas boscosas que separan los municipios de Miramont-de-Guyenne y Puysserampion y rodea el castillo de Frémauret, en el valle de Dourdenne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine