Roumagne

Pêche à la truite

536 Route de Braguèze Roumagne Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:00:00

fin : 2026-05-03 12:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Venez participer à une journée pêche ! Profitez du beau temps pour prendre du bon temps, de quoi partager avec d’autres pêcheurs. Merci de réserver votre place avant le 27 avril. Possibilité de manger (pensez à ramener vos couverts).

Venez participer à une journée pêche ! Profitez du beau temps pour prendre du bon temps, de quoi partager avec d’autres pêcheurs. Merci de réserver votre place avant le 27 avril. Possibilité de manger (pensez à ramener vos couverts). .

536 Route de Braguèze Roumagne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 25 77 21 assoroumagne@gmail.com

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English : Pêche à la truite

Come and take part in a fishing day! Take advantage of the fine weather to have a good time and share with other anglers. Please reserve your place before April 27. Lunch available (remember to bring your own cutlery).

L’événement Pêche à la truite Roumagne a été mis à jour le 2026-04-16 par OT du Pays de Lauzun