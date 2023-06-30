Route des Forets, des Lacs et des Abbayes Flize Ardennes

Route des Forets, des Lacs et des Abbayes Flize Ardennes vendredi 1 août 2025.

Route des Forets, des Lacs et des Abbayes

Route des Forets, des Lacs et des Abbayes 08160 Flize Ardennes Grand Est

Durée : Distance : Tarif :

Route bucolique, cet itinéraire propose une promenade enchanteresse parmi les forêts, lacs, prairies et étangs que les moines ont aimés avec ferveur. La chartreuse du Mont Dieu, l’empreinte des Cisterciens à Elan ou à Chatel-Chéhéry, l’abbatiale gothique de Mouzon construite au 13ème siècle par les Bénédictins, sont autant d’occasions de découvrir l’univers monastique ardennais. La forêt de Belval rappelle le cadre mythique où les abbayes se sont implantées. La plupart des grands monastères ardennais ont été fondés au 12ème siècle et reconstruits aux 17 et 18èmes siècles, avant que la Révolution n’en chasse les moines.

English :

A bucolic route, this itinerary offers an enchanting walk among the forests, lakes, meadows and ponds that the monks loved with fervour. The Carthusian monastery of Mont Dieu, the Cistercian footprints at Elan or Chatel-Chéhéry, the Gothic abbey church of Mouzon built in the 13th century by the Benedictines, are all opportunities to discover the monastic world of the Ardennes. The forest of Belval recalls the mythical setting where abbeys were established. Most of the great monasteries of the Ardennes were founded in the 12th century and rebuilt in the 17th and 18th centuries, before the Revolution drove the monks out.

Deutsch :

Diese bukolische Route bietet einen zauberhaften Spaziergang zwischen Wäldern, Seen, Wiesen und Teichen, die die Mönche mit Inbrunst geliebt haben. Die Kartause von Mont Dieu, die Spuren der Zisterzienser in Elan oder Chatel-Chéhéry und die gotische Abteikirche von Mouzon, die im 13. Jahrhundert von den Benediktinern erbaut wurde, bieten zahlreiche Gelegenheiten, die Klosterwelt der Ardennen zu entdecken. Der Wald von Belval erinnert an den mythischen Rahmen, in dem sich die Abteien niedergelassen haben. Die meisten der großen Ardenner Klöster wurden im 12. Jahrhundert gegründet und im 17. und 18. Jahrhundert wieder aufgebaut, bevor die Revolution die Mönche vertrieb.

Italiano :

Percorso bucolico, questo itinerario offre un’incantevole passeggiata tra i boschi, i laghi, i prati e gli stagni tanto amati dai monaci. La certosa di Mont Dieu, l’impronta dei cistercensi a Elan o Chatel-Chéhéry, la chiesa abbaziale gotica di Mouzon costruita nel XIII secolo dai benedettini, sono tutte occasioni per scoprire l’universo monastico delle Ardenne. La foresta di Belval ricorda l’ambiente mitico in cui furono fondate le abbazie. La maggior parte dei grandi monasteri delle Ardenne furono fondati nel XII secolo e ricostruiti nel XVII e XVIII secolo, prima che la Rivoluzione cacciasse i monaci.

Español :

Una ruta bucólica, este itinerario ofrece un encantador paseo entre los bosques, lagos, prados y estanques que tanto gustaban a los monjes. La cartuja de Mont Dieu, la huella de los cistercienses en Elan o Chatel-Chéhéry, la iglesia abacial gótica de Mouzon construida en el siglo XIII por los benedictinos, son oportunidades para descubrir el universo monástico de las Ardenas. El bosque de Belval recuerda el entorno mítico en el que se establecieron las abadías. La mayoría de los grandes monasterios de las Ardenas fueron fundados en el siglo XII y reconstruidos en los siglos XVII y XVIII, antes de que la Revolución expulsara a los monjes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme